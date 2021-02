Pronostic Sochaux Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pas de vainqueur entre Sochaux et Ajaccio

Dans le cadre de la 23journée de ligue 2, Sochaux reçoit l'AC Ajaccio mardi au stade Bonal. Les Sochaliens réalisent une saison intéressante et se retrouvent calés dans le milieu de tableau à la 9place. Les hommes d'Omar Daf possèdent 7 points de retard sur la course aux play-offs et 8 d'avance sur le premier relégable. Les joueurs doubistes sont allés prendre un point à Rodez ce week-end, face à une formation luttant pour le maintien et également dans une bonne dynamique (1-1). Avant cela, les Lionceaux s'étaient inclinés face aux deux premiers du championnat, à savoir Troyes (0-1) et Toulouse (2-1). Lors de ces deux confrontations, les Sochaliens n'ont pas démérité mais ont craqué face à la réussite maximale de leurs adversaires. Avec 11 matchs nuls depuis le départ de la saison, Sochaux est le champion dans ce domaine avec Rodez. Cette accumulation de partage des points ne permet pas aux Lionceaux de viser plus haut. Cette solidité, en revanche, laisse penser que le club sochalien ne devrait pas connaître de problèmes pour se maintenir en Ligue 2.

De son côté, Ajaccio a très mal lancé sa saison, au point de se retrouver à lutter pour son maintien. Dans la course aux play-offs l'an passé, le club corse s'est ensuite repris et se retrouve aujourd'hui en 11position avec 7 points d'avance sur le premier relégable, Nancy, et seulement une unité de retard sur son adversaire du jour. Cette remontée au classement est à mettre au crédit de leur excellente dynamique actuelle, avec seulement deux défaites lors des 13 dernières journées. Ce week-end, les Ajacciens se sont rachetés de leur revers à Dunkerque (2-1) en dominant une formation grenobloise (2-1) qui est dans le coup pour la montée en Ligue 1. Avec d'un côté, une solide formation sochalienne et de l'autre, des Corses de plus en plus coriaces, cette rencontre pourrait se terminer sans vainqueur.