Pronostic Smolevichi Gorodeya : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Gorodoya veut s’éloigner d'un Smolevichi catastrophique

Après deux défaites inaugurales au mois de mars, Gorodoya s'est imposé comme une équipe avec certaines qualités. En revanche, les 3 victoires sans prendre de but contre Belshina (1-0), Dynamo Minsk (1-0) et Zorka BDU (1-0) n'ont pas permis à l'équipe de prendre son envol puisqu'elle n'a pas su s'imposer depuis (3 nuls, 3 défaites). A défaut de marquer beaucoup de but, Gorodeya en encaisse très peu. Seulement 13 buts encaissés en 11 rencontres. le club est 14sur 16 mais avec tout de même 8 points d'avance sur son adversaire du jour. La saison de Smolevichi est catastrophique pour le moment. Après 10 rencontres de championnat, le club basé à Vigvam n'a toujours pas remporté la moindre rencontre (bilan famélique de 4 nuls et 6 défaites). Pourtant le miracle n'était pas si loin lors du week-end end dernier. Après l'ouverture du score de Makarov suite à un excellent début de match, l'avant-dernier du championnat Biélorusse a mené au score chez le Torpedo Zhodino. Mais la defense de Vigvam n'a malheureusement pas tenu et l'équipe s'est finalement incliné 2-1. Gorodeya semblant plus fort qu'une équipe de Smolevichi engluée dans cette spirale négative, nous privilégierons la belle cote du N2.