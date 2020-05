Pronostic Smolevichi BATE Borisov : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga Belarus

Le BATE Borisov facile à Smolevichi

Promu cette saison, Smolevichi est avant-dernier du classement de cette Vysshaya Liga après 7 journées avec un bilan de 3 matchs nuls et 4 défaites. Après deux nuls contre le Shakhtyor Soligorsk (0-0), et chez l'autre promu et relégable Belshina (1-1). le club vient de s'incliner deux fois consécutivement à domicile, contre le Dinamo Minsk (1-3) et l'Energetik-BGU (0-2).

Champion pendant 13 saisons, le BATE Borisov avait perdu sa couronne l'an dernier et mal démarré sa nouvelle saison. Mais après un début de saison compliqué, le club a remis son traditionnel mode "rouleau-compresseur". Le BATE a gagné 4 de ses 5 derniers matchs de championnat pour 1 match nul face au solide Torpedo Zhodino (en ayant raté un penalty) et s'est qualifié pour la finale de Coupe du Bélarus en retournant une situation mal engagée. Sur leur lancée, les coéquipiers de Dragun et Stasevich devraient s'imposer face à une équipe promue et relégable.