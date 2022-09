Pronostic Slovénie Norvège : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

La Norvège garde le lead en Slovénie

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Slovénie Norvège :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Slovénie est une modeste mais accrocheuse nation sur l’échiquier international. Son début de campagne de Ligue des Nations confirme cette tendance puisqu’après avoir disputé 4 journées, les Slovènes n’ont pris que deux points en Norvège (0-0) et à domicile face à la Serbie (2-2). Lors des deux premières journées, la Slovénie s’était inclinée contre la Suède (0-2) et en Serbie (4-1). Absente du dernier championnat d’Europe, la sélection slovène manquera également la Coupe du Monde au Qatar puisqu’elle a fini en 4position d’un groupe dominé par la Croatie. La Slovénie possède des éléments confirmés à l’image du portier et capitaine Oblak ou du milieu de terrain Kurtic. De plus, quelques jeunes joueurs sont en train de se signaler comme Bijol de l’Udinese ou le prometteur Benjamin Sesko de Salzbourg, dans le radar de plusieurs grosses écuries européennes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Norvège est une sélection en pleine progression mais qui n’est pas arrivée à décrocher une qualification pour une compétition internationale. Après avoir raté le coche pour l’Euro 2020, la sélection norvégienne a été devancée par les Pays-Bas et la Turquie dans les éliminatoires pour le Mondial. Déçue de ces résultats, la Norvège a réagi en Ligue des Nations. En effet, les hommes de Solbakken occupent la tête de leur groupe avec 3 points d’avance sur la Serbie et 7 sur la Suède. Un résultat positif ce samedi placerait idéalement la Norvège en vue de la promotion en Ligue A. Victorieuse de 3 matchs face à la Suède (aller-retour) et contre la Serbie, la sélection norvégienne possède un talent pur dans son effectif avec Haaland. Le buteur norvégien a déjà inscrit 5 buts lors de cette campagne et réalise un début de saison canon avec Manchester City. A ses côtés, on retrouvera les Meling, Ajer, Elyounoussi, Odegaard, King ou Sorloth. En pleine progression, la Norvège devrait s’imposer en Slovénie et faire un grand pas vers la montée en Ligue A.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Slovénie Norvège détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !