Pronostic Slovaquie Russie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Russie enchaîne en Slovaquie

Absente du dernier Mondial, la Slovaquie a mal lancé cette nouvelle campagne de qualification. En effet, les partenaires de Kucka ont tout d'abord été tenus en échec à Chypre (0-0) et ont ensuite partagé les points à domicile avec Malte (2-2). Sur le papier, ces deux sélections étaient certainement les plus faibles du groupe, puisque l'on retrouve également la Russie, la Slovénie et la Croatie. Présente à l'Euro 2016, où elle s'était inclinée en huitième de finale, la Slovaquie a validé son ticket pour l'Euro 2021 en passant par les barrages où elle a successivement dominé l'Irlande et l'Irlande du Nord. Sur ce rassemblement, la Slovaquie est privée de son capitaine Marek Hamsik et de son autre milieu cadre Stoch (ex-Fenerbahçe).

De son côté, la Russie a profité de son excellent Mondial 2018 (1/4 de finale à la maison) pour enchaîner. En effet, les Russes ont validé tranquillement leur ticket pour l'Euro 2021 en terminant 2de leur groupe derrière la Belgique. Par la suite, les hommes de Cherchesov ont connu un passage un peu moins bien mais ont tout de même fini en 2position de leur groupe de Ligue des Nations derrière la Hongrie. Pour ses débuts dans ces éliminatoires au Mondial 2022, la Russie a dominé Malte (1-3) puis la Slovénie (2-1) d'Oblak et Ilicic. Comme souvent avec la Sbornaya, Dzyuba s'est distingué avec un but face aux Maltais et un doublé contre les Slovènes. Désireux de faire le carton plein avant la prochaine opposition face à la Croatie, la Russie devrait s'imposer face à une Slovaquie limitée.