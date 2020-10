Pronostic Slovaquie Irlande : Analyse, cotes et prono du Barrages pour l'Euro 2020 2021

Un match cadenassé entre la Slovaquie et l’Irlande

Le barrage entre la Slovaquie et l'Irlande fait partie des rencontres qui s'annoncent les plus serrées de ces demi-finales des barrages de qualification pour l'Euro. Les Slovaques, présents en France en 2016, ont manqué la qualification directe en terminant à 1 point de la deuxième place, détenue par le Pays de Galles. Les partenaires de Marek Hamsik ont aussi connu un début poussif en Ligue des Nations avec un revers à domicile face à la République tchèque (1-3) avant d'aller décrocher un point en Israël (1-1). Dans cette sélection, on retrouve des éléments d'expérience comme Hamsik (de retour après avoir raté les matchs de septembre), Skriniar, Pekarik, Lobotka ou Kucka. De son côté, l'Irlande était également au championnat d'Europe 2016 où elle s'est inclinée contre la France en huitième de finale. Les Irlandais ont ensuite manqué le rendez-vous du Mondial russe. Désireuse de se qualifier directement pour le prochain Euro, l'Irlande a été pénalisée par une dernière ligne droite calamiteuse (3 nuls pour 1 défaite). Cette sélection regroupe de nombreux joueurs de Premier League comme Shane Long, Doherty, Brady ou Robinson. Sur ses deux premiers matchs, l'Irlande a connu 2 rencontres avec peu de buts (match nul 1-1 en Bulgarie et défaite 1-0 à domicile face à la Finlande). On devrait une nouvelle fois voir peu de but dans une rencontre qui s'annonce indécise et pourrait se jouer sur un détail.