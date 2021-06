Pronostic Slovaquie Espagne : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

L’Espagne enfin victorieuse face à la Slovaquie

Grande favorite de ce groupe E, l'Espagne occupe actuellement la troisième place derrière la Suède et la Slovaquie. En s'imposant ce mercredi, les Espagnols valideraient définitivement leur place pour les huitièmes de finale. Pour cela, la va devoir se défaire d'une Slovaquie valeureuse lors des deux premiers matchs. Pour son entrée en lice dans la compétition, la sélection slovaque s'est défait de la Pologne (1-2). Les partenaires de Marek Hamsik ont profité de l'expulsion du milieu polonais Krichowiak pour décrocher 3 points précieux sans se montrer impressionnant. Pour son deuxième match de l'Euro, les Slovaques n'ont pas démérité mais se sont inclinés face à la Suède (1-0) sur un penalty de Forsberg au terme du match le plus ennuyeux sans doute depuis le début de cet Euro. Auteurs de 10 tirs mais aucun cadré, la Slovaquie s'est inclinée en fin de rencontre. Ce mercredi, les Slovaques vont tenter d'accrocher le point du nul face à l'Espagne, qui leur permettrait de se qualifier pour les huitièmes de finale. De son côté, l'Espagne est dans une situation défavorable en troisième place du groupe mais est toujours maître de son destin. En effet, la n'a besoin que d'un succès face aux Slovaques pour participer aux huitièmes de finale. Luis Enrique doit encore se demander comment son équipe s'est montrée aussi maladroite devant le but lors des deux premières rencontres. Tenue en échec par la Suède (0-0) lors du premier match, la sélection espagnole avait eu de nombreuses opportunités de scorer mais a manqué d'efficacité dans le dernier geste, à l'image de Morata. Pour affronter la Pologne, Luis Ennrique avait décidé de titulariser Gerard Moreno, exceptionnel avec Villarreal cette saison, aux côtés de l'attaquant de la Juventus. Le buteur du Sous-Marin Jaune a servi l'attaquant bianconero pour l'ouverture du score espagnole. En seconde période, la Pologne est revenue au tableau d'affichage sur l'une de ses rares opportunités, par l'inévitable Robert Lewandowski. Quelques minutes après cette égalisation, la Roja a bénéficié d'un penalty, tiré sur le poteau par Moreno, et repris maladroitement par Morata. Cette action est symbolique du début d'Euro difficile de l'Espagne. Pour cette dernière rencontre, l'Espagne n'a d'autre choix que de s'imposer. Avec un peu plus d'agressivité et de précision, les Espagnols devraient pouvoir l'emporter à Séville face à une Slovaquie peu séduisante.