Pronostic Slovaquie Ecosse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

L’Ecosse sur sa lancée face à la Slovaquie

La Slovaquie et l'Ecosse jouaient cette semaine leur place pour le prochain championnat d'Europe et ont toutes deux décrocher le fameux sésame. Les Slovaques ont dominé l'Irlande, le mois dernier, lors de la séance des tirs aux buts et se sont qualifiés pour la finale des barrages face à l'Irlande du Nord. Contrainte de disputer les prolongations face aux Nord-Irlandais, la Slovaquie a assuré l'essentiel en marquant le but victorieux synonyme de qualification. En Ligue des Nations, les partenaires de Marek Hamsik sont en dernière position de leur groupe avec un seul point pris, lors de leur match nul face à Israël (1-1). Pour le reste, les Slovaques se sont inclinés face à la République Tchèque, l'Ecosse et Israël. Présente à l'Euro 2016 en France, la Slovaquie avait atteint les huitièmes de finale mais n'avait pas été en mesure de se qualifier pour le Mondial russe.

De son côté, l'Ecosse est dans une bonne dynamique et reste sur une excellente dynamique de 9 rencontres sans défaite (7 victoires et deux nuls). Lors de cette série, les Ecossais ont notamment pris le meilleur sur Israël en demi-finale des barrages d'accession, ce qui leur a permis de disputer un match décisif face à la Serbie. Jeudi, les partenaires d'Andy Robertson se sont imposés lors de la séance des tirs aux buts à Belgrade et seront présents à l'Euro en juin prochain. En Ligue des Nations, les Ecossais occupent la première place de leur groupe avec 10 points pris sur les 12 possibles. Les protégés de Steve Clarke ont débuté par un nul face à Israël et ont ensuite aligné trois victoires consécutives face à la République Tchèque par deux fois et la Slovaquie. Sur sa lancée, l'Ecosse devrait accrocher au moins un nul chez des Slovaques qui ont joué des prolongations jeudi, avec moins de 4 buts dans la rencontre comme c'est très souvent le cas avec les Ecossais.