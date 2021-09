Pronostic Slovaquie Croatie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

La Croatie s’affirme en Slovaquie

Présente à l'Euro, la Slovaquie avait débuté la compétition en créant la surprise en dominant la Pologne (1-2). Ensuite, les Slovaques ont perdu leurs deux autres rencontres face à la Suède (1-0) et surtout contre l'Espagne (0-5), se faisant éliminer. Pour participer à l'Euro, la sélection slovaque avait profité des repêchages de la Ligue des nations, où elle avait dominé les 2 Irlande. Dans le cadre des éliminatoires pour le prochain Mondial, les Slovaques réalisent une entame encourageante en restant invaincus. Victorieux de la Russie (2-1), les joueurs slovaques ont également partagé les points avec Malte (2-2) et Chypre (0-0). En milieu de semaine, Bozenik a permis à sa sélection de prendre un nouveau point en Slovénie (1-1). Cette accumulation de matchs empêche cependant les Slovaques d'avancer pleinement. Actuellement, la sélection slovaque occupe la 3e place du groupe avec un seul point de retard sur la Russie et la … Croatie. Sélection expérimentée, la Slovaquie s'appuie sur les Hamsik, Kucka, Weiss ou Skriniar. En face, la Croatie est une sélection à plusieurs visages. Dans un bon jour, les Croates sont capables de faire mal à n'importe quelle équipe, et dans un mauvais, de passer au travers. Le dernier Euro en fut le parfait exemple, puisque la phase de poule des Croates fut loin d'être convaincante, alors que leur huitième de finale face à l'Espagne fut de toute beauté malgré une défaite au final. Pour ces éliminatoires pour le Mondial 2022, la Croatie avait signé une contre-performance d'entrée face à la Slovénie (1-0) avant de se reprendre face aux modestes sélections de Chypre (1-0) et Malte (3-0). Mercredi, dans l'affiche du groupe face à la Russie (0-0), les hommes de Dalic ont ramené un bon point qui leur permet de conserver la tête. L'ancien ballon d'Or, Luka Modric est indisponible, et laisse sa place de maître à jouer au nouveau joueur de West Ham, Vlasic. La sélection au Damier possède des éléments de qualité avec les Pasalic, Kovacic, Brozovic ou Perisic. Supérieure, la Croatie devrait au moins prendre un point face à la Slovaquie dans un match avec plus d'un but.