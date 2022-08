Pronostic Slovan Bratislava Zrinjski : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

Le Slovan Bratislava confirme face à Zrinjski

Champion de Slovaquie en titre, le Slovan Bratislava a failli sortir l'Olympiakos en tour qualificatif de Ligue Europa. Après avoir signé un très bon résultat lors du match aller disputé en Grèce (1-1), les Slovaques ont de nouveau fait match nul à domicile, sautant seulement aux tirs au but. Passée d'abord par les tours préliminaires de la Ligue des Champions (victoire face au Dinamo Batumi, défaite face au Ferencvaros), l'équipe slovaque aura fait toutes les compétitions puisqu'elle joue désormais ce barrage de Ligue Europa Conférence. Après sa défaite à Zrinjski à l'aller (1-0), la formation de Bratislava a remporté 3-1 ce week-end son match de championnat dont elle est leader (5 victoires, 1 défaite sur les 6 premières journées).avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Bosniaques de Zrinjski sont donc tout près de jouer la phase de poules de Ligue Europa Conférence. Il faudra cependant résister à Bratislava, ce qui n'est pas chose fait au vu de leurs résultats à l'extérieur lors des tours précédents. D'abord engagé en C1, Zrinjski s'était fait éliminer par le Sheriff Tiraspol en perdant en Moldavie (1-0). Ensuite, les Bosniaques se sont imposés à Tirana (1-0) avant de faire match nul à Tobol (1-1). Capable de tenir en respect l'Olympiakos dans son stade et vainqueur de ses 3 autres matchs à domicile de la saison, le Slovan Bratislava de Kucka (ex-Milan) pourrait remporter ce match retour et tenter de renverser la situation.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(300€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Slovan Bratislava Zrinjski détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !