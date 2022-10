Pronostic Slovacko Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Nice se reprend face à Slovacko

Dernier de cette poule D de Conference League, Slovacko a lancé cette compétition avec un nul à domicile face au Partizan Belgrade an ayant joué quasiment tout le match à 11 contre 10 (3-3) avant de s'incliner lourdement à Cologne (4-2). Sur les 5 buts inscrits lors de cette compétition, 3 l'ont été par Kalabiska qui sera l'une des menaces pour la défense azuréenne. Sur le plan national, la formation tchèque se trouve en 10e position et a mis fin à une série de 5 journées ans la moindre victoire en s'imposant sur la pelouse de Zlin (0-2) le week-end dernier. Le club tchèque avait débuté sa saison avec les barrages de l'Europa League où il s'était incliné contre Fenerbahce mais avait ensuite remporté son barrage de Conference League contre l'AIK.

L'OGC Nice connait aussi un départ laborieux. En effet, en Ligue 1, les Aiglons se retrouvent seulement en 13position avec 1 seul point d'avance sur la zone de relégation. Victorieux à Ajaccio (0-1) grâce à une réalisation de l'inévitable Delort, le Gym a ensuite perdu à domicile face à Angers (0-1) après avoir subi l'expulsion de Todibo dès la 9e minute. Le week-end dernier, les Niçois ont pensé tenir le nul face à un Paris guère inspiré (2-1) et tourné vers son match de Ligue des Champions face au Benfica. Au vu de l'engagement mis par les joueurs, ce revers a dû redonner de la confiance au club niçois et à Laborde, buteur pour la première fois sous ses nouvelles couleurs. En Conference League, Nice a signé deux matchs nuls face à Cologne (1-1) et contre le Partizan Belgrade (1-1). Cette double confrontation face à l'adversaire le plus modeste du groupe est censé lui permettre de se replacer dans cette compétition. Face à la modeste formation de Slovacko et avec en plus le retour de l'excellent Todibo, Nice devrait être en mesure de s'imposer et de se relancer dans ce groupe.