Pronostic Slovacko Fenerbahçe : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire retour de Ligue Europa

Slovacko - Fenerbahçe : un match retour ouvert

Pas trop de suspense a priori sur ce match retour entre le Slovacko et le Fenerbahçe. A l'aller, les Turcs se sont tranquillement imposés à Istanbul (3-0) sur des buts de l'ancienne pépite Emre Mor et du milieu Lincoln (doublé), deux recrues. Ce sera donc compliqué pour le Slovacko de passer en barrage, mais cette équipe assez peu connue pourrait vouloir sortir la tête haute à domicile. Vainqueur de la Coupe de République Tchèque la saison passée, le premier titre majeur de son histoire, le Slovacko a repris son championnat par un nul à l'extérieur face à Brno (2-2) et une victoire ce week-end à domicile face au Hradec Kralove (1-0). Le club n'a plus perdu dans son stade depuis février dernier, et la venue de l'ogre national : le Slavia Prague (0-1). Eliminé au 2tour des qualifications pour la Ligue des Champions (par le Dynamo Kiev qui s'est fait sortir ensuite hier par le Sturm Graz), le Fenerbahçe est en revanche en très bonne position pour jouer les Barrages de Ligue Europa. Cependant, tout n'est pas rose pour le club stambouliote qui a entamé son championnat de Turquie ce lundi par un match nul à buts (3-3) concédé face au Umraniyespor, promu. Entre une équipe de Slovacko qui voudra sans doute sortir la tête haute de son public, et une formation de Fenerbahçe qui a de nombreux atouts offensifs (Valencia, King, Mor...) mais qui prend des buts et peut se permettre d'en prendre ce soir, on pourrait voir les filets trembler des deux côtés.