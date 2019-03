Pronostic Slavia Prague Séville : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

1

Séville va chercher sa qualification à Prague !

Le Slavia de Prague, premier du championnat tchèque, a réalisé une très bonne opération à l'aller en décrochant le nul (2-2) sur la pelouse du Fc Séville. En 1/16e, les hommes de Jindrich Trpisovsky avaient déjà effectué un exploit. Auteurs d'un nul sans but sur leur pelouse, ils s'étaient ensuite largement imposés contre Genk (4-1) en Belgique après avoir été menés au score. Cette saison, le Slavia a perdu seulement une rencontre à domicile face à Jablonec, mais le FC Séville se déplace avec beaucoup d'ambitions et espère valider son ticket pour les quarts. Formation très joueuse, Séville a été surpris par le Slavia à l'aller. Pourtant, les Andalous avaient parfaitement lancé leur match avec un but de l'inévitable Ben Yedder dès la première minute. Le Français est, avec Dabbur, le meilleur buteur d'Europa League avec 7 réalisations. L'ancien buteur toulousain est en pleine forme et a inscrit un triplé face à la Real Sociedad ce week-end. En difficultés en déplacement en Liga, les Sévillans ont réussi des bonnes prestations en Europa League à l'image de leur 1/16e de finale où il s'était imposé chez la Lazio. Pour ce match, nous voyons le FC Séville en mesure d'accrocher sa qualification sur le terrain du Slavia Prague.