Pronostic Slavia Prague Inter : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Inter au métier face au Slavia Prague !

Lors du tirage au sort, peu d'observateurs pensaient que le Slavia Prague serait toujours dans le coup pour la qualification pour les huitièmes. Les Tchèques partent cependant de loin et dépendent des résultats des adversaires. Le Slavia avait déjà réussi un excellent parcours en Europa League la saison passée, où il s'était incliné en quart face à Chelsea en perdant tout de même ses deux matchs. Tranquille leader de son championnat national avec 11 points d'avance, le Slavia va jouer ses deux derniers matchs de LDC à fond pour tenter d'accrocher au moins l'Europa League. Les joueurs de Trpisosky pratiquent un football plaisant mais ils ont tout de même perdu leurs deux premiers matchs joués à domicile, face à Dortmund (0-2) et contre le Barça (1-2).

En face, l'Inter semble avoir retrouvé des couleurs depuis l'arrivée d'Antonio Conte. 2e et toujours en course pour le titre en Serie A, les Transalpins doivent s'imposer sur ce match pour s'offrir une finale face à Barcelone lors de la dernière journée. Les Italiens ont en travers de la gorge leur match à Dortmund où ils ont mené avec deux buts d'avance à la mi-temps avant de céder en seconde période (3-2), seul match perdu sur leurs 8 dernières rencontres (6 victoires, 1 nul, 1 défaite). Conte peut s'appuyer sur un Lautaro Martinez qui exprime enfin tout son potentiel en Europe et qui complète parfaitement bien le géant Lukaku devant. Formation efficace et réaliste, l'Inter semble en mesure de s'imposer pour s'offrir un match décisif face au Barca.