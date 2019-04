Pronostic Slavia Prague Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Chelsea doit confirmer son statut à Prague !

Le Slavia Prague est sorti d'un groupe d'Europa League à sa portée, derrière le Zenit Saint-Petersbourg et devant les Girondins de Bordeaux et Copenhague. Ensuite , les Tchèques ont signé de belles surprises lors des 2 tours précédents. Tout d'abord en Belgique, où après un nul sans but à l'aller, le Slavia s'est retrouvé mené par Genk avant de surclasser son adversaire (4-1). En huitième, les Praguois ont ramené un excellent nul de Séville (2-2) et ont été contraint à des prolongations au retour. Poussés par leur public, les hommes de Trpisovsky se sont finalement imposés (4-3). De son côté, Chelsea est l'un des favoris au titre dans cette C3. Les hommes de Sarri sont à la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des champions en Premier League et ont pour autre priorité de s'imposer en Europa League afin d'obtenir un trophée cette saison. Lundi, les ont réalisé une excellente opération face à West Ham (2-0) avec une très belle performance d'Eden Hazard qui veut quitter Chelsea l'été prochain sur un titre. En C3, le coach italien peut compter sur Olivier Giroud, meilleur réalisateur de la compétition avec 9 buts. Le club londonien a gagné 4 de ses 5 matchs en déplacement cette saison en C3, pour 1 nul face aux Hongrois de Mol Vidi alors que Chelsea était déjà assuré de la 1place de son groupe. Pour leur dernière sortie en Europa League, les ont surclassé le Dynamo de Kiev (5-0). Pour cette rencontre, Chelsea devrait s'imposer à Prague et confirmer sa supériorité.