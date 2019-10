Pronostic Slavia Prague Barcelone : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Barca enchaîne un 6e succès de rang face au Slavia Prague !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Slavia Prague - Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quart de finaliste de la dernière Europa League, le Slavia Prague est tombé dans le groupe le plus relevé de la Ligue des Champions. Les Tchèques jouent leur carte à fond et ont pris un point à Milan face à l’Inter. Mais pour son second match, Prague a été logiquement battu à domicile par le Borussia Dortmund. Cette fois, c'est le grand favori du groupe qui se présente en République Tchèque : le FC Barcelone. Largement en tête de leur championnat, les joueurs de Trpisovsky vont essayer de tenir sur ce match de gala.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Blaugranas ont montré ces dernières saisons des lacunes en déplacement. Le Barca a d’ailleurs été tout heureux de ramener un point de Dortmund lors de la 1journée. Pour leur second match, les Catalans peuvent remercier Luis Suarez, auteur d’un doublé qui a offert la victoire au Barca face à une très bonne formation de l’Inter. Les Barcelonais sont sur une série de 5 victoires consécutives et arrivent à Prague pour en décrocher une 6. L’association Griezmann, Messi et Suarez commence petit à petit à fonctionner et a d'ailleurs vu les trois hommes marquer ce week-end en championnat (victoire 3-0 à Eibar). Pour ce match, nous des Barcelonais largement favoris devraient assumer leur statut et s’imposer face à la plus modeste formation du groupe.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(140€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Slavia Prague Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !