Pronostic Sheriff Tiraspol Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Shakhtar Donetsk fait le taf face au Sheriff Tiraspol

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Le « petit Poucet » de cette nouvelle édition de la Ligue des Champions est évidemment la formation du Sheriff Tiraspol. Champion de Moldavie, le Sheriff avait fini avec 16 points d'avance sur son 1poursuivant, Petrocub. Pour pouvoir intégrer la phase de groupe de la C1, la formation moldave a dû disputer plusieurs tours de barrages au cours desquels elle a réalisé plusieurs exploits. En effet, si l'équipe de Tiraspol s'est défait logiquement des Albanais de Teuta (5-0) et des Arméniens d'Alashkert (4-1 en cumulé), elle a ensuite réalisé deux excellentes performances en sortant l'Etoile Rouge de Belgrade (2-1) et les Croates du Dinamo Zagreb (3-0). Sur le plan national, le Sheriff occupe seulement la 4place de son championnat mais compte 3 matchs de retard sur l'actuel leader, Milsami, qui se place 8 points devant.

En face, le Shakhtar Donetsk est une formation désormais habituée à disputer la Ligue des Champions. L'an passé, l'équipe ukrainienne se retrouvait déjà avec l'Inter et le Real Madrid, comme cette saison. Sur le plan national, la formation de Donetsk a été dominée par le Dynamo Kiev de Lucescu. Contraint de disputer les barrages de la C1, le Shakhtar s'est imposé face à Genk (4-2) avant de souffrir mais de sortir l'AS Monaco (3-2). Arrivé cet été en provenance de Sassuolo, De Zerbi arrive avec l'image d'un coach tourné vers l'offensive. Avec sa colonie de Brésiliens, le Shakhtar devrait s'éclater sous les ordres du coach italien. Dans son championnat, Donetsk occupe la 2place derrière le Dynamo Kiev avec un bon bilan de 5 victoires, 1 nul et 1 défaite. Dans cette équipe, on retrouve des éléments prometteurs comme Traoré passé par l'Ajax (5 buts en 6 matchs de championnat depuis son arrivée cet été), l'Israélien Solomon, Pedrinho arrivé de Benfica ou les cadres Tetê, Ismaily, Marlos et Stepanenko. Habitué à disputer ce type de rencontres, le Shakhtar semble en mesure de se défaire du Sheriff Tiraspol qui aura sans doute un peu la pression au moment d'entendre la fameuse musique de Ligue des Champions.