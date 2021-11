Pronostic Sheriff Tiraspol Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid prend sa revanche face au Sheriff Tiraspol

Parti sur les chapeaux de roue, le Sheriff Tiraspol a remporté ses deux premiers matchs de poule face au Shakhtar Donetsk (2-0) et surtout lors du match aller face au Real Madrid (1-2), pour ce qui reste comme l'une des plus grandes humiliations du club madrilène et une victoire extraordinaire pour la modeste équipe moldave. Depuis ses deux succès, le Sheriff a été dominé par l'Inter lors de leur double confrontation (3-1 et 3-1). Champion de Moldavie l'an passé, le club de Tiraspol a débuté sa saison de très bonne heure avec les barrages de la C1 où il s'est notamment défait de l'Etoile rouge Belgrade et du Dinamo Zagreb. Au niveau national, la formation moldave est toujours dans le coup pour le titre puisqu'elle compte un seul point de retard sur le Petrocub avec 3 matchs de retard à jouer.

En face, le Real Madrid reverdit depuis l'arrivée de Carlo Ancelotti. Le coach italien a retrouvé ses cadres absents en début de saison comme Kroos ou Modric. Ces deux derniers ont sorti une nouvelle prestation XXL face à Grenade (1-4) le week-end dernier. Ce succès permet aux Merengue d'occuper la tête de la Liga. En plus du talent des 2 milieux de terrain, Karim Benzema semble n'avoir jamais été aussi fort et entraîne avec lui un Vinicius qui est en pleine progression. Buteur encore ce week-end, le Brésilien a désormais l'efficacité qui lui faisait défaut (10 buts marqués déjà cette saison). La Maison Blanche est également en tête de sa poule de Ligue des Champions. Lors de cette campagne européenne, le Real a été tout heureux de s'imposer sur la pelouse de l'Inter (1-0) mais a donc ensuite connu une terrible déconvenue face au Sheriff Tiraspoll (1-2). La double confrontation contre le Shakhtar a permis au Real de se relancer avec deux succès (0-5 et 2-1). Déterminé à prendre sa revanche après le couac de l'aller, le Real Madrid devrait s'imposer avec la manière en Moldavie.