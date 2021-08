Pronostic Sheriff Tiraspol Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Le Dinamo Zagreb logiquement face au Sheriff Tiraspol

Quel parcours que celui du Sheriff Tiraspol ! Même si le champion de Moldavie en titre (19 fois champion sur les 21 dernières saisons) s'arrête là, il aura signé un exploit retentissant au tour précédent en sortant l'Etoile Rouge de Belgrade, après avoir éliminé les plus modestes Albanais du Teurta Durres et Arméniens d'Alashkert aux tours précédents. Auteur d'un bon match nul dans le Marakana de Belgrade (1-1), le club s'est ensuite imposé à domicile la semaine passée (1-0). Tiraspol a peu de joueurs connus puisque les têtes d'affiche de cette équipe sont l'international grec Dimitrios Kolovos, l'international luxembourgeois Sebastien Thill, l'international slovène Lovro Bizjak, ou encore l'ancien Orléanais Adama Traoré. En revanche, le Sheriff Tiraspol manque d'expérience sur la scène européenne (battu à chaque fois en tours préliminaires de C1 et C3 les 4 dernières saisons), ce qui peut compter quand on touche du doigt au but comme ce sera le cas ce soir.

Vainqueur en mai dernier de son championnat national pour la 15fois sur les 16 dernières années, le Dinamo Zagreb avait également soulevé la Coupe de Croatie et réalisé un beau parcours en Coupe d'Europe en atteignant les 1/4e de l'Europa League (défaite face au futur vainqueur Villarreal). Présent notamment en phase de groupes de Ligue des champions en 2015, 2016 et 2019, la formation croate a déjà disputé trois tours qualificatifs cet été. Après s'être imposé assez tranquillement contre les Luxembourgeois de Valur (5-2 en cumulé) et contre les Chypriotes d'Omonia (3-0), le club du trio offensif Orsic-Petkovic-Ivanusec a sorti un plus gros morceau le Legia en s'imposant à Varsovie après un nul à Zagreb (1-1). Après avoir également remporté son match du week-end, en championnat face à Gorica (1-0), le Dinamo Zagreb devrait pouvoir faire parler son expérience sur ce match européen.