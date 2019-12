Pronostic Sheffield Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Une équipe de Sheffield surprenante face à Watford !

Profitez de 10€ sans dépôt et d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Sheffield - Watford chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chris Wilder, élu meilleur entraineur d’Angleterre la saison passée devant Guardiola, Klopp ou Pochettino, est en train de réussir une grande saison avec son équipe de Sheffield. Promus, lesoccupent actuellement la 5place de Premier League devant des écuries comme Manchester United, Tottenham ou Arsenal. Sheffield est sur une très bonne dynamique et n’a perdu qu’une rencontre lors des 11 dernières journées, à domicile face à Newcastle. Les protégés de Wilder viennent de remporter leurs trois derniers matchs face à Norwich, Aston Villa et Brighton.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Watford a connu une première partie de saison catastrophique. Lesont déjà changé à deux reprises d’entraîneur. Depuis la nomination de Nigel Pearson, l’équipe semble avoir accompli des progrès. Après une défaite encourageante à Anfield, Watford a réalisé une bonne prestation face à Manchester United ce week-end avec une victoire à la clé (2-0). Ce succès est seulement le second de la saison après celui obtenu face à Norwich. Pour cette rencontre, nous voyons une solide formation de Sheffield continuer son beau parcours et s’imposer à domicile face à Watford.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription jusqu'au 5 janvier seulementavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1ers paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Sheffield Watford encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !