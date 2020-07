Pronostic Sheffield United Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Match cadenassé entre Sheffield United et Wolverhampton

Profitez de 110€ en EXCLU chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 110€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sheffield - Wolverhampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sheffield et Wolverhampton sont deux agréables surprises de la saison de Premier League. Promus, lesont surpris quasiment tout leur monde avec le 3-5-2 façonné par Chris Wilder. Sheffield occupe une place dans la première partie de tableau devant des formations du calibre de Newcastle et Everton. Cependant, lesont plus de mal depuis la reprise même s'ils ont réagi lors de la 33journée face au Tottenham de Mourinho (3-1), avant de faire match nul 1-1 face à Burnley le week-end dernier. Depuis la reprise, Sheffield n'a marqué que 4 buts en 5 matchs.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Wolverhampton est sur la lancée de sa saison dernière qui lui avait permis d’accrocher l’Europa League. Menés magistralement par Nuno Espirito Santo qui a fait confiance au gardien expérimenté portugais Rui Patricio, lessont toujours dans le coup pour la 5place, a priori qualificative pour la C1. Le week-end dernier, les partenaires de Raul Jimenez ont cependant connu un coup d’arrêt face à Arsenal (0-2). Cette rencontre s’annonce fermée entre Sheffield qui possède l’une des meilleures défenses d’Angleterre à domicile et de l’autre, Wolverhampton qui est très solide hors de ses bases (3meilleure défense de Premier League en déplacement). Comme lors du match aller (1-1) et lors des 6 derniers matchs des Wolves, une nouvelle rencontre avec moins de 3 buts est possible.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(171€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Sheffield United Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !