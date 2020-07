Pronostic Sheffield United Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Spurs de Tottenham enchaînent à Sheffield

Surprise de la première partie de saison, Sheffield a vu son élan coupé par la pause liée au coronavirus. En effet, depuis la reprise, lesn’ont pas remporté le moindre match. Les hommes de l’excellent Chris Wilder ont partagé les points avec une équipe d’Aston villa luttant pour son maintien avant d’être successivement battus par Newcastle (3-0), Manchester United (3-0) et contre Arsenal en Cup ce weej-end (1-2). Muets lors des 3 premiers matchs, les attaquants de Sheffield ont profité des largesses défensives des Gunners pour retrouver les joies du but. Assurés du maintien, les partenaires de Billy Sharp paraissent en roue libre en cette fin de saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham a toujours l’espoir d’accrocher une place européenne dans cette fin de saison. Après un bon nul contre un Man U en feu, les hommes de Mourinho ont décroché face à West Ham leur première victoire lors des 8 dernières rencontres. Le break imposé par la crise sanitaire a permis auxde retrouver des éléments importants comme Harry Kane. L’attaquant international anglais a d’ailleurs fait parler la poudre face auxavec un but. Désireux de finir cette saison sur une belle note, Mourinho, va tout mettre en œuvre pour que son équipe s’impose face à une formation de Sheffield dans le dur depuis la reprise.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavec, sponsor d’Arsenalavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sheffield Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !