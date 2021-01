Pronostic Sheffield United Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle va chercher un résultat à Sheffield

Surprise de la Premier League l’an passé en étant promu, Sheffield United vit une saison bien différente avec une place de lanterne rouge. Après 17 journées, lescomptent un maigre total de deux points acquis lors de leurs nuls face à Fulham (18) et Brighton (17). La bande à Chris Wilder compte 12 points de retard sur le premier non relégable et semble se diriger tout droit vers un retour en Championship. La tactique mise en place par le coach de Sheffield avait détonné l’an passé mais ne surprend plus ses adversaires. Ce week-end, les partenaires de Lys Mousset ont même connu des difficultés à se défaire en FA Cup d’une formation évoluant en League 1, équivalente à la 3division. Sheffield s’est finalement imposé (3-2) face aux Bristol Rovers et s’est qualifié pour le prochain tour.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Newcastle n’est pas au mieux non plus avec une 15place au général et 8 points d’avance sur le 1relégable, Fulham. Ce match en retard est une belle opportunité de se donner de l’air dans une lutte pour le maintien acharnée. Steve Bruce est sous pression car son équipe reste sur 7 matchs sans la moindre victoire. Cependant, lesont récemment réalisé des prestations intéressantes face à Liverpool (0-0) et ce week-end à l’Emirates, où ils ont poussé lesen prolongations (2-0) en 32e de la FA Cup. L’an passé, Newcastle avait remporté ses deux confrontations face à Sheffield et espère accrocher au moins un point lors de ce déplacement à- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sheffield United Newcastle détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !