Pronostic Sheffield United Chelsea : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea finit fort face à Sheffield United

Promu cette année en Premier League, Sheffield a été la formation venant de Championship qui s'est comportée le mieux dans l'élite. Entraîné par l'excellent Chris Wilder, Sheffield réussit même une saison au-delà des attentes. Le club de Lys Mousset a connu quelques difficultés depuis la reprise (3 défaites, 1 nul), mais a bien réagi comme le prouvent les derniers succès obtenus face à Tottenham (3-1) et contre Wolverhampton (1-0). Le match aller à Stamford Bridge (2-2) fut certainement un déclic pour les Blades qui avaient compris qu'ils avaient le potentiel pour bien figurer dans l'élite anglaise.

De son côté, Chelsea livre une âpre bataille pour la Ligue des Champions avec Leicester et Manchester United. Les Blues terminent forts et ont seulement connu une contre-performance à West Ham, où ils ont encaissé un but dans les arrêts de jeu (3-2). En dehors de cette défaite, Chelsea a gagné ses 5 autres matchs toutes compétitions confondues. En cette fin de saison, trois joueurs se montrent essentiels pour le club de Lampard : Olivier Giroud, Pulisic et Willian. Ces trois éléments ont encore eu leur part de responsabilité lors de la dernière victoire à Crystal Palace (Giroud et Pulisic buteurs, Willian double passeur). En pleine bourre dans cette fin de saison, Chelsea semble en mesure de s'imposer face à une formation de Sheffield qui a tout de même perdu 3 fois déjà depuis la reprise.