Pronostic Sheffield United Chelsea : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Le Chelsea de Tuchel enchaîne du côté de Sheffield United !

Profitez d'un bonus EXCLUSIF SoFoot de 160€ chez Netbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Sheffield - Chelsea :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du dimanche soir en Premier League met aux prises Sheffield à Chelsea. Auteurs d’une première partie de saison catastrophique, lesse sont récemment un peu refaits la cerise. En effet, Sheffield n’avait pas remporté la moindre rencontre en 2020 lors de cet exercice. Depuis la mi-janvier, les hommes de Chris Wilder ont remporté 3 de leurs 5 matchs de championnat, face à Newcastle, West Bromwich Albion et à Old Trafford face à Man U. Les partenaires de Billy Sharp se sont seulement inclinés sur cette période face à Tottenham (1-3) et sur le plus petit des scores à l’Emirates face à Man City (0-1). L’an passé, Sheffield avait surpris par sa tactique, mais n’a pas connu la même réussite en début de saison. Depuis quelques semaines, on retrouve l’état d’esprit de la saison passée. Le match du milieu de semaine face à West Bromwich Albion en est la parfaite illustration. Mené au score, Sheffield n’a pas abdiqué et s’est finalement imposé (2-1). Lessont loin d’être sauvés car ils comptent 11 points de retard sur le premier non relégable.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Thomas Tuchel est en train d’imposer sa patte sur le jeu des. Ses hommes se sont montrés solides pour ses trois premiers matchs avec un nul à Stamford Bridge face à Wolverhampton (0-0) avant de s’imposer face à Burnley (2-0). En milieu de semaine, Chelsea a confirmé en s’imposant dans le derby de Londres face à Tottenham (0-1), mais a perdu Thiago Silva sur blessure. Les Blues se doivent de prendre des points pour ne pas se retrouver largué pour l’Europe car actuellement des formations comme Everton ou West Ham viennent se mêler à la lutte pour la C1 et la C3. N'ayant toujours pas encaissé le moindre but depuis l'arrivée de Tuchel, Chelsea a devrait s’imposer à Bramhall Lane face à Sheffield.(ce code est généralement pré-rempli dans la case "code promotionnel")- Vous obtenez un 1pari remboursé de 150€ + 10€ de bonus supplémentaires en EXCLU- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vos 150€ vous sont totalement remboursé en paris gratuits !- Vous aurez aussi 10€ de bonus en + en EXCLU, que ce pari soit gagnant ou perdant.- A noter qu'un dernier Freebet de 5€ vous sera offert à la validation de votre compteavecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sheffield United Chelsea détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !