Pronostic Sheffield Manchester United : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Sheffield - Manchester : Le duel des United tourne en faveur de ManU

Surprise de la saison dernière, Sheffield United connaît cette année un exercice très compliqué. Les occupent la dernière place de Premier League avec un seul point obtenu, lors de leur nul face à Fulham. Pour le reste, les hommes de Chris Wilder enchainent les défaites. Le week-end dernier, Sheffield s'est encore incliné, au St Mary Stadium face à une séduisante formation de Southampton (3-0). Après 12 journées, les chiffres sont catastrophiques pour les partenaires de Lys Mousset avec 11 défaites (sur 12 journées), la pire attaque de PL avec seulement 5 buts marqués et l'une des plus mauvaises défenses.

En face, Manchester United sort d'une grosse désillusion avec son élimination dès la phase de poule de Ligue des Champions. Bien partis en C1, les ont craqué dans la dernière ligne droite avec deux revers consécutifs face au PSG et Leipzig. Ils doivent également regretter leur match totalement raté défensivement à Istanbul. Les Mancuniens avaient l'opportunité de se racheter ce week-end dans le derby face à City, qui s'est finalement terminé sur un triste match nul (0-0). Huitième de PL, Manchester United compte 5 points de retard sur le premier et ne peut plus se permettre de faux-pas, qui pourrait coûter sa place à Solskjaer. Ce déplacement chez la lanterne rouge arrive au moment propice pour relancer la machine. Critiqué par les anciens du club, United doit se reprendre dans cette fin d'année 2020. Les possèdent les joueurs pour réagir avec Bruno Fernandes, Paul Pogba, Martial ou Marcus Rashford. Restant sur 4 victoires et 1 nul en Premier League, Man U devrait s'imposer face à une formation de Sheffield United en grande difficulté.