Pronostic Sheffield Arsenal: Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Solide face aux "petits", Arsenal peut dominer Sheffield !

Promu cette saison, Sheffield United, est connu pour posséder un coach, Chris Wilder, aux idées novatrices. Comparé aux autres formations de l'élite, Sheffield ne possède pas d'un effectif de premier plan. Le club s'appuie avant tout sur la tactique mise en place par Wilder. Ces schémas de jeu inhabituels (tout le monde attaque, tout le monde défend) ont permis à Sheffield, d'accrocher Chelsea (2-2), d'aller chercher une victoire à Everton (0-2) et d'être tout proches de tenir face aux champions d'Europe en titre, Liverpool (0-1). Néanmoins, cette tactique a été plus fructueuse en déplacement qu'à domicile où le promu affiche un bilan décevant d'1 victoire pour 3 défaites.

Arsenal est actuellement troisième de Premier League et a seulement perdu une rencontre depuis le début de saison, face à Liverpool. Performant à domicile, Arsenal a laissé échapper des points en déplacement, notamment à Watford ou à Manchester mais ils ont su battre Newcastle (0-1) et l'Eintracht Francfort (0-3) en C3. Emery peut compter sur un Aubameyang en grande forme, auteur de 7 buts, et devrait récupérer Lacazette, qui a été blessé plusieurs semaines. Pour ce match, Arsenal devrait être en mesure de prendre les 3 points et de conserver sa place sur le podium.