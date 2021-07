Pronostic Shaktior Soligorsk - Ludogorets : Analyse, cote et pronostic du match de qualification pour la Ligue des Champions

Ludogorets confirme face au Shakhtyor Soligorsk

Dans le cadre des matchs retours pour les barrages de la Ligue des Champions, le Shakhtyor Soligorsk reçoit Ludogorets. Le club biélorusse est mal engagé puisqu'il s'est incliné à l'aller (1-0) sur une réalisation du brésilien Oliveira-Souza. Au niveau national, le Shakhtyor a pris les commandes du championnat et confirme son excellente saison passée. En effet, le club de Soligorsk s'était imposé l'an dernier devant le BATE Borisov, habitué à empiler les titres. Le faux pas concédé en Bulgarie face à Ludogorets est l'une des rares contre-performances de la saison pour le Shakhtyor qui a seulement perdu des points à une seule reprise en championnat face au Dynamo Brest. Pour renverser la tendance, le club biélorusse compte sur son attaquant gambien, Dembo Darboe qui a signé 13 réalisations lors des 14 premières journées de championnat.

De son côté, Ludogorets a réalisé une bonne opération en s'imposant lors du match aller (1-0). Les Bulgares sont conscients qu'en marquant un but, ils pousseront les Biélorusses à l'exploit. Habituée des compétitions européennes, l'équipe bulgare compte s'appuyer sur cette expérience pour accrocher un résultat en Biélorussie. Ludogorets n'a toujours pas repris son championnat au contraire d'une équipe de Soligorsk bien en jambes et qui a disputé 14 rencontres. Malgré son manque de rythme, le club bulgare a su faire la différence dans une rencontre qu'il a dominée. De plus, cette équipe est composée de joueurs expérimentés, habitués à jouer des matchs décisifs comme Keseru, passé par Nantes, ou les brésiliens naturalisés bulgares Wanderson ou Cicinho. A noter qu'en plus de Keseru, Ludogorets compte deux joueurs passés par la Ligue 1, à savoir l'ancien Guingampais Ikoko et l'ancien Troyen Claude Goncalves. Pour ce match retour, Ludogorets devrait profiter des risques pris par le Shakhtyor qui devrait sans doute laisser des espaces pour s'imposer.