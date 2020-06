Pronostic Shakhtyor Soligorsk Energetik BGU : Analyse, prono et cotes du match de Vysshaya Liga

Un duel de haut de tableau sans vainqueur entre Shakhtyor Soligorsk Energetik BGU

Derrière le monstre de ce championnat qu'est le BATE Borisov, on retrouve notamment cette équipe du Shakhtyor Soligorsk, notamment vainqueur de la coupe de Biélorussie en 2019 et sur le podium l'an passé. Quatrième de ce championnat avec 21 points, la bande de Tim Vukmanic est en très grande forme puisqu'elle reste sur 3 victoires de rang sans prendre le moindre but : Slaviya (2-0), Belshina (4-0) et Dinamo Minsk (0-1). La défense de Soligorsk est en effet impressionnante puisqu'elle n'a encaissé que 3 petits buts en 11 journées. C'est bien entendu la meilleure dans cet exercice, et de loin.

En face, l'Energetik-BGU Minsk est l'invité surprise de ce début de saison. Cette équipe sans grande prétention est actuellement 2e du classement général (22 points) avec 1 point d'avance sur son adversaire du jour. Un positionnement inattendu pour les partenaires de l'Americain David Tweh. Après 4 victoires successives à Vigvam (2-0), Slutsksakhar (2-1), Dinamo Brest (2-1) et Isloh (2-1), les joueurs de la Capitale ont perdu 2 points précieux dimanche dernier en se faisant égaliser à la dernière seconde du match la semaine passée à Vitebsk (3-3), après avoir tenu plus d'une demi-heure à 10 contre 11. Entre deux équipes du haut du tableau qui ne perdent plus (6 matchs sans défaite pour le Shakhtyor Soligorsk et 5 pour l'Energetik-BGU), le match nul est très envisageable à une très belle cote.