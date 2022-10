Pronostic Shakhtar Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Real Madrid pragmatique face au Shakhtar

Evidemment perturbé par la guerre qui touche l’Ukraine depuis l’invasion russe, le Shakhtar Donetsk n'en reste pas moins une équipe redoutable. Pour son entrée en lice dans cette compétition, le club ukrainien a réussi une très belle performance en dominant largement Leipzig en Allemagne (1-4). Galvanisée par ce résultat, l’équipe ukrainienne a ensuite pris le point du nul "à domicile" (en Pologne, suite aux incidents qui touchent l’Ukraine) face au Celtic Glasgow (1-1). Plein de bonnes intentions, la formation ukrainienne a souffert de la comparaison face au Real Madrid mais a su ne pas rompre pour même parvenir à inquiéter les Espagnols en fin de match à l'aller (score final 2-1 pour le Real). Sur la scène nationale, le Shakhtar a disputé son dernier match lors du déplacement au Mettalist Kharkiv (1-6) et n'a pas joué ce weekèend. Suite aux problèmes liés à l’invasion russe, la majorité des joueurs étrangers ont décidé de partir vers d’autres formations. A noter que l’ancien attaquant de l’Ajax, Lassina Traoré, a quant à lui décider de rester dans l’effectif, et qu’il pourrait être associé devant avec la pépite ukrainienne Mudryk.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, tout roule pour le Real Madrid. Sur la lancée de son excellente année dernière, la Maison Blanche réalise une très bonne entame puisque les hommes de Carlo Ancelotti ont remporté leurs trois premiers matchs de C1, face au Celtic (0-3), Leipzig (2-0) et donc le Shakhtar Donetsk (2-1). La semaine passée, la formation merengue a certainement disputé son meilleur match en C1 cette saison mais a manqué d’efficacité ce qui a permis aux Ukrainiens de revenir en fin de rencontre. Le Real s’en était remis au réalisme de ses attaquants Rodrygo et Vinicius Jr, alors que Benzema semble avoir un petit coup de moins bien. Ayant raté un penalty face à Osasuna, muet face au Shakhtar et laissé au repos ce week-end, KB9 retrouve le groupe. En Liga, les hommes d’Ancelotti viennent de s’imposer contre Getafe (0-1) grâce à Militao, ce qui leur permet de partager la tête du championnat avec le FC Barcelone. La bande à Ancelotti réalise un parcours quasi-parfait depuis le début de saison puisqu’elle a seulement concédé un nul toutes compétitions confondues, face à Osasuna en Liga. Solide et efficace, le Real devrait s’imposer contre le Shakhtar et valider ainsi sa place en 8de la Ligue des Champions.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Real Madrid détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !