Pronostic Shakhtar Hoffenheim : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Le Shakhtar à domicile !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Shakhtar – Hoffenheim :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Champion d’Ukraine en titre, le Shakhtar a bien débuté son nouvel exercice national avec 7 victoires pour 1 défaite (contre le Dynamo de Kiev). En tête, les hommes de Paulo Fonseca possèdent après 8 journées 5 points d’avance sur leurs plus proches poursuivants. La saison passée, Taison et ses partenaires avaient participé aux 1/8e de finale de la Ligue des Champions, et avaient été seulement éliminés à la faveur du but inscrit à l’extérieur par la Roma. En Ligue des Champions, les joueurs de Fonseca avaient remporté tous leurs matchs à domicile : face à Napoli (2-1), Feyenoord (3-1), Manchester City (2-1) et AS Roma (2-1). Junior Moraes réalise un début de saison convaincant avec 7 buts lors des 8 premiers matchs disputés. La colonie brésilienne du Shakhtar est l’un de ses points forts depuis plusieurs saisons.Hoffenheim a réalisé une saison dernière incroyable en Bundesliga, terminant 3devant des formations comme Dortmund ou Leverkusen. Le coach Julian Nagelsmann, fin tacticien, a joué un rôle prépondérant dans cette réussite. Malheureusement pour eux, les Allemands se sont inclinés lors de leurs deux premiers matchs à l’extérieur cette saison (Bayern et Düsseldorf). D’ailleurs, lors de la saison précédente ils n’avaient ramené que 4 succès de leurs déplacements. Entre une équipe du Shakhtar performante à domicile (et plus expérimenté) et des Allemands en difficultés hors de leurs bases, nous voyons les Ukrainiens s’imposer.- Vous obtenez un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 290€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec