Pronostic Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le Shakhtar Donetsk se console face au Sheriff Tiraspol

Avec un seul point au compteur, le Shakhtar Donetsk est éliminé de toutes compétitions européennes. Le club ukrainien avait dû lutter âprement pour accrocher une place en phase de groupe lors des barrages, en dominant difficilement Monaco notamment. Mal partis dans ce groupe, les hommes de De Zerbi s’étaient fait surprendre en Moldavie face au Sheriff (2-0), avant de décrocher leur seul point de la compétition lors de la réception de l’Inter (0-0). Dépassé par la puissance du Real Madrid lors des deux confrontations, le Shakhtar a vu sa dernière chance s’envoler à Giuseppe Meazza face aux Intéristes (2-0). Dans son championnat, le Shakhtar partage la tête avec le Dynamo Kiev grâce à 7 victoires consécutives. Le brésilien Tete, buteur le week-end dernier contre Lviv, est le meilleur joueur de son équipe depuis le début de saison.chez(EXCLU à durée limitée)⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Sheriff Tiraspol est la sensation de cette saison de Ligue des Champions. En effet, champion de Moldavie l’an passé, le Sheriff a débuté sa campagne de barrages dès le début du mois de juillet, où il s’est notamment imposé contre l’Etoile Rouge de Belgrade et le Dinamo Zagreb. Sur sa lancée, la formation moldave a réalisé deux exploits en dominant le Shakhtar Donetsk à l'aller (2-0) et surtout le Real Madrid à Bernabeu (1-2). Ces 6 points permettent au Sheriff d’être certains d'obtenir la 3place du groupe et d’être rebasculé en Europa League, ce qui est déjà un exploit pour ce petit club. Lors des dernières rencontres, le club de Tiraspol a en revanche connu des difficultés avec des revers face à l’Inter et le Real. Au niveau national, le Sheriff vient de signer un nul face à son plus sérieux adversaire pour le titre, Petrocub (0-0). Pour cette dernière journée disputé à domicile, le Shakhtar voudra sans doute sauver l’honneur en prenant sa revanche sur le Sheriff Tiraspol. Buteur à 5 reprises en 6 matchs de championnat et buteur à Madrid il y a 15 jours, le buteur brésilien Fernando tentera de continuer à faire bonne figure avec le Shakhtar.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 150€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 150€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk Sheriff Tiraspol détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !