Pronostic Shakhtar Donetsk Inter Milan : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

L’Inter Milan n’a pas le choix face au Shakhtar Donetsk !

La sensation de la 1journée de Ligue des Champions est venue du Stade Di Stefano de Madrid, où le Real s’est incliné face au Shakhtar Donetsk. Ce succès est d’autant plus exceptionnel que les Ukrainiens s’étaient déplacés sans beaucoup d’absents, entre blessures et joueurs positifs à la Covid. Le Shakhtar a livré une très belle prestation pour mener 3-0 à la mi-temps, avant de se faire peur au retour des vestiaires (2-3). Les 3 points pris placent les Ukrainiens en position de force à l’heure d’accueillir une équipe de l’Inter en quête de points. Après 7 journées de championnat, le Shakhtar occupe seulement la 3place derrière Poltava et le Dynamo Kiev. Les absences de plusieurs joueurs sont certainement l’une des causes de ce positionnement décevant.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Inter espérait débuter par une victoire à Giuseppe Meazza face au Borussia Mönchengladbach. Dans une rencontre équilibrée, les hommes de Conte ont obtenu un point dans les arrêts de jeu grâce à une nouvelle réalisation de l’inévitable Romelu Lukaku (2-2). L’attaquant belge s’est encore signalé ce week-end en ouvrant le score sur le terrain du Genoa, qui a lancé son équipe vers la victoire (2-0). L’anciena disputé 8 rencontres toutes compétitions confondues (sélections comprises) cette saison et a déjà trouvé le chemin des filets à 10 reprises. Le succès obtenu sur le terrain du Genoa a dû redonner confiance aux Intéristes qui se déplacent en Ukraine pour s’imposer avant la double confrontation face au Real Madrid. La bande à Conte a manqué la qualification l’an passé et ne peut pas se permettre de ne pas disputer les huitièmes de finale, au regard des investissements réalisés par le club ces deux dernières saisons. En quête de rachat suite à son nul face à Gladbach’, l’Inter devrait s’imposer face à un Shakhtar diminué.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire de l’Inter et gagnez- La cote du match nul et celle du Shakhtar sont également doublées si vous ne voyez pas l’Inter gagner (vous pouvez misez 50€ maximum sur une cote doublée de votre choix ou sur un combiné).- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk Inter Milan encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !