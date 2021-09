Pronostic Shakhtar Donetsk Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Inter Milan se reprend face au Shakhtar Donetsk

Pour participer à cette phase de groupe de Ligue des Champions, le Shakhtar est passé par les barrages au cours desquels il s’est défait de Genk et de Monaco difficlement. Ensuite, pour leur entrée en lice en C1, les hommes de De Zerbi se déplaçaient sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, censé être l’adversaire le plus faible du groupe qui comprend également l’Inter et le Real. Les Ukrainiens, malgré une nette domination, se sont faits piéger par une équipe moldave particulièrement efficace (2-0) qui jouait le tout premier match de son histoire en Ligue des Champions. Au pied du mur, le Shakhtar veut profiter de ce match à domicile pour se relancer. Au niveau national, le Shakhtar occupe la 2position derrière le Dynamo Kiev. Le club de Donetsk s’était fait surprendre d’entrée par Oleksandriya mais s’est depuis repris en alignant 5 victoires et un nul. Arrivé de l’Ajax, le Burkinabais Traoré est le meilleur buteur de sa formation avec 6 réalisations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Etant parvenu à remporter le, 10 ans après son dernier titre, l'Inter a mis fin à l’hégémonie de la Juventus. Pour son entrée en lice dans cette Ligue des Champions il y a 15 jours, l’Inter recevait le grand Real Madrid. Dominatrice, la formation italienne est tombée sur un grand Courtois, auteur de plusieurs parades décisives. En fin de rencontre, les Intéristes se sont fait piéger et se sont inclinés à domicile face aux Merengue (0-1). A l’instar du Shakhtar, l’Inter est au pied du mur dès cette 2journée. Sur le plan national, les hommes de Simone Inzaghi sont toujours invaincus avec un bilan de 4 victoires et 2 nuls. Ce week-end, lesaffrontaient une solide formation de l’Atalanta à. Dans une rencontre au rythme effréné, l’Inter est parvenu à accrocher le nul (2-2) avec notamment une très belle réalisation de Lautaro Martinez, sa 4déjà en 5 matchs de Serie A. Déterminé à se relancer, l’Inter semble en mesure de dominer le Shakhtar.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.► Cette semaine, Winamax double toutes les cotes 1N2 de tous les matchs de C1 :avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk Inter Milan détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !