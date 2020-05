Pronostic Shakhtar Donetsk Dynamo Kiev : Analyse, prono et cotes du match de Premier League ukrainienne

Le Shakhtar Donetsk veut valider son titre de champion face au Dynamo Kiev

Champion sur les 3 dernières saisons, le Shakhtar Donetsk n'est plus très loin de rattraper son grand rival national au nombre des titres nationaux (12 pour Donetsk et 15 pour Kiev). Toujours mené par sa grande colonie brésilienne mais aussi par le buteur naturalisé Junior Moraes (ancien du Dinamo Kiev) et le génie national Stepanenko, le Shakhtar possède 13 points d'avance sur Kiev et est toujours en lice en Europa League (victoire 2-1 à Wolfsbourg sur son 1/8e de finale aller). A domicile, le club compte 10 victoires pour 1 nul en 11 matchs de championnat. Seulement 3 du classement et sorti dès la phase de poules d'Europa League, le Dinamo Kiev vit une saison compliquée. Possédant désormais un effectif moins dense (avec la présence de l'international slovène Verbic et de la pépite nationale Tsygankov en têtes d'affiche), Kiev a perdu 2 de ses 5 derniers déplacements, dont celui à Donetsk en novembre (victoire 1-0 du Shakhtar). Malgré son avance, le Shakhtar devrait prendre au sérieux ce match face à son plus grand ennemi, et s'imposer à domicile.