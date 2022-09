Pronostic Shakhtar Donetsk Celtic Glasgow : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Le Shakhtar Donetsk enchaîne face au Celtic

Le Shakhtar Donetsk a surpris tout son monde lors de la 1journée avec un large succès sur le terrain de Leipzig (1-4). Les Ukrainiens ont terminé fort la rencontre avec pas moins de 3 buts dans la dernière demi-heure. Ce résultat est surprenant au regard de la situation du Shakhtar qui n'a pas connu une préparation idéale et a également vu certaines joueurs quitter le club cet été en raison de la guerre. Avec le cœur, le club ukrainien est parvenu à se sublimer pour prendre le meilleur sur le club allemand et prendre ainsi les commandes du groupe. Lors de la reprise tardive du championnat ukrainien le Shakhtar avait été tenu en échec par le Metallist 1925 (0-0) avant de retrouver son rythme de croisière avec des succès face à Kryvbas (1-0), le Rukh Kiev (0-1) et le week-end dernier contre Odessa (2-1). Malgré le départ de sa colonie brésilienne, le club de Donetsk possède des éléments prometteurs à l'image de l'attaquant Shved arrivé de Belgique et de la pépite Mudryk dans l'œil des grosses écuries européennes. En face, le Celtic a profité du soutien inconditionnel du Celtic Park pour tenter de renverser le champion d'Europe en titre lors de la 1journée. Malgré une très bonne prestation, le club écossais a buté sur l'efficacité du Real Madrid (0-3). Champion en titre, le Celtic réalise un parcours parfait en championnat avec 6 victoires en autant de matchs. Lors de ses premières journées disputées, les Catholiques de Glasgow ont notamment battu les Protestants des Rangers dans le traditionnel Old Firm (4-0). Cet excellent début de saison permet au Celtic de compter déjà 5 points d'avance sur leur grand rival. Suite au décès de la Reine d'Angleterre, toutes les rencontres du championnat écossais ont été reportées le week-end dernier. Dans cette formation, on retrouve l'ancien portier de Man City, Joe Hart, mais également l'avant-centre japonais Furuhashi qui se dispute la place de numéro 9 avec le Grec Giakoumakis. Sur la lancée de sa première victoire à Leipzig, le Shakhtar devrait une nouvelle fois se sublimer, dans un match se jouant en Pologne, pour au moins tenir le nul face au Celtic.