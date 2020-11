Pronostic Shakhtar Donetsk Borussia Mönchengladbach : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre le Shakhtar et le Borussia Mönchengladbach

Le Shakhtar et Gladbach’ sont les leaders surprises du groupe B de la Ligue des Champions, qui est sur le papier extrêmement relevé avec également le Real et l’Inter. Les Ukrainiens ont réussi un véritable exploit lors de la 1journée en s’imposant en Espagne face au Real Madrid (2-3). Cette performance est impressionnante car le Shakhtar était privé de nombreux titulaires. Lors de la seconde journée, les Ukrainiens peuvent s’estimer heureux d’avoir pris un point à domicile face à une formation de l’Inter, très entreprenante (0-0). Sauvé par ses montants à 2 reprises, le Shakhtar, grâce à ce point du nul, est dans une position favorable pour se qualifier. Le coach portugais Castro retrouve petit à petit ses joueurs, qui se sont tranquillement imposés ce week-end face à Mariupol avec un doublé de Taison dans un match à buts (4-1). Ce succès replace le Shaktar en 2position de son championnat national derrière le Dynamo Kiev.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Borussia Mönchengladbach est l’une des agréables surprises de ce début de Ligue des Champions, une compétition que le club n'avait encore jamais joué dans sa nouvelle version. Les Allemands peuvent en plus avoir des regrets par rapport aux deux premières journées, puisque par deux fois ils ont été rejoints dans les dernières minutes du match face à deux adversaires de haut standing, l’Inter et le Real. Emmené par son duo d’attaquants français Pléa-Thuram, Gladbach’ a signé deux beaux nuls face à l’Inter Milan (2-2) et le Real Madrid (2-2). En Bundesliga, les hommes de Marco Rose viennent de signer une précieuse victoire face au leader d'alors, Leipzig (1-0). Ce succès replace le Borussia dans le Top 5. Ces deux formations proposent un jeu tourné vers l’offensive et vont devoir aller chercher les 3 points sur ce matchs s'ils veulent se qualifier dans ce groupe très relevé. Ainsi, on devrait voir les deux équipes marquer.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Shakhtar Donetsk Borussia Mönchengladbach détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !