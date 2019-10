Pronostic Shakhtar Dinamo Zagreb : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

Le Shakhtar se positionne pour la seconde place face au Dynamo !

Leader incontesté du championnat ukrainien, le Shakhtar compte après 11 journées, dix points d'avance sur son grand rival, le Dynamo Kiev. Les Ukrainiens réalisent un parcours parfait avec 11 victoires, 36 buts marqués et seulement 6 de concédés. En Ligue des Champions, les partenaires de Taison se sont inclinés sur leur pelouse face à l'épouvantail de la poule, Manchester City (3-0) avant de se relancer à Bergame (victoire 2-1). Mené 1-0 par l'Atalanta, le Shakhtar a renversé la vapeur et a inscrit le but de la victoire dans les arrêts de jeu. Ce match face au Dinamo Zagreb s'annonce important dans la course au deuxième accessit pour les huitièmes de finale. Le Shakhtar possède des joueurs très intéressants avec notamment ses Brésiliens ou naturalisés Taison, Moraes et Marlos, ainsi que ses internationaux ukrainiens comme Stepanenko. En face, le Dinamo Zagreb a atomisé l'Atalanta Bergame lors de la 1journée (4-0) avant de s'incliner sur un score modeste à l'Etihad (2-0). En tête dans leur championnat, les Croates sont très performants à domicile mais sont moins à l'aise hors de ces bases (déjà 2 défaites à l'extérieur dans leur championnat). Pour ce match, nous voyons logiquement le Shakhtar prendre une option sur la seconde place en s'imposant à domicile.