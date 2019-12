Pronostic Shakhtar Atalanta : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des champions

Des buts de chaque côté entre le Shakhtar et l’Atalanta !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Shakhtar - Atalanta :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Au coup d’envoi des matchs du groupe C, le Shakhtar est la formation la mieux placée pour accompagner Manchester City en huitième de finale. Les Ukrainiens ont réalisé une campagne solide en ne perdant qu’une seule rencontre face à City (à l’aller 3-0). Lors de la précédente journée, les protégés de Luis Castro sont allés prendre un bon point à l’Etihad (1-1). Largement en tête de son championnat national, le Shakhtar peut tranquillement se concentrer sur sa mission de qualification pour les huitièmes.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’Atalanta peut toujours se qualifier. Pour cela, les Italiens doivent s’imposer en Ukraine et espérer que Zagreb ne l’emporte pas face à City. L’Atalanta avait pourtant débuté sa campagne de qualification par trois défaites de rang. Mais depuis, Bergame a repris des couleurs en C1 (nul face à City et victoire contre Zagreb) et vient de remporter ces deux dernières rencontres en Serie A. Les partenaires de Papu Gomez ont disposé de Brescia (3-0) et de Vérone (3-2). Calé à la sixième place en championnat, Bergame compte 7 points d’avance sur son premier poursuivant pour l’Europe, Naples. Ce duel entre deux équipes qui doivent tout faire pour gagner s’annonce ouvert et devrait nous offrir des buts de chaque côté comme à l'aller (victoire 2-1 du Shakhtar).- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(142€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavec► Winamax double l'ensemble des cotes 1N2 sur les 16 matchs de C1 mardi et mercredi :Retrouvez le Pronostic Shakhtar Atalanta encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !