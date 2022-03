Pronostic Séville West Ham : Analyse, cotes et prono du 8e aller de Ligue Europa

Un Séville – West Ham avec des buts de chaque côté

Le FC Séville évolue dans une compétition qui lui réussit très bien puisque la formation andalouse compte 6 titres à son palmarès (record de la compétition). Au début de la saison, les Sévillans espéraient pouvoir se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions mais ils doivent se contenter de l'Europa League après avoir été dominés par Lille et Salzbourg en groupe. Rebasculé en barrages de C3, le FC Séville s'est défait du Dinamo Zagreb s'imposant à domicile mais s'inclinant au retour en Croatie (3-2 en cumulé). En Liga, le club andalou est toujours le dauphin du Real Madrid mais perd du terrain sur le Real Madrid en raison de ses matchs à l'extérieur. Actuellement, les protégés de Lopetegui sont à 8 points mais possèdent en revanche 7 unités d'avance sur le FC Barcelone (3). Après avoir dominé le Betis Séville (2-1), le club andalou a dû se contenter du nul sur la pelouse d'Alaves (0-0), avant-dernièr de la Liga. Au niveau de l'effectif, Lopetegui fait face à plusieurs incertitudes avec les Diego Carlos, Martial, Suso, Lamela ou Montiel tous touchés, tandis que Delaney est suspendu suite au rouge reçu lors du match retour face au Dinamo Zagreb.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, West Ham a remporté son groupe d'Europa League qui comprenait également le Dinamo Zagreb, le Rapid Vienne et Genk et s'était directement qualifié en 8. Ce parcours confirme les progrès réalisés par les Hammers depuis que David Moyes a repris les rênes du club. Le week-end dernier, West Ham a certes perdu à Anfield face à Liverpool mais a posé de nombreux problèmes à la formation de Jurgen Klopp. A plusieurs reprises, les Londoniens se sont montrés dangereux en contres. Par ailleurs, David Moyes s'attend à une rencontre similaire face à Séville, équipe qui aime tenir le ballon, tandis que les Hammers ont cette capacité à se projeter très rapidement vers l'avant avec Antonio, Benrahma, ou Bowen. Ce dernier pourrait manquer ce rendez-vous suite à sa blessure intervenue face à Liverpool. Malgré le revers contre Liverpool, West Ham est toujours dans le coup pour la course aux places européennes. Cette opposition entre Séville et West Ham s'annonce agréable entre une équipe de Séville très forte à la maison et une équipe de West Ham qui a des atouts devant. On s'attend à voir des buts de chaque côté comme lors de 3 des 4 matchs européens de Séville à domicile.