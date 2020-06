Pronostic Séville Valladolid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville face à Valladolid pour conforter sa place en Ligue des Champions

Quatrième du championnat espagnol, Séville n'impose par un rythme dantesque à ses poursuivants comme en attestent ses 3 derniers matchs nuls contre Levante, Barcelone et Villarreal. Mais les hommes de Julian Lopetegui profitent de la faiblesse des équipes comme Getafe ou la Sociedad derrière qui n'ont toujours pas remporté la moindre rencontre depuis la reprise. Une aubaine pour les partenaires de Jesus Navas qui détiennent 4 points d'avance sur le 5. Invaincus depuis la reprise, le FC Seville avait battu le Betis en ouverture (1-0) dans le derby Andalou.

En face, on retrouve une équipe de Valladolid qui occupe la 15place du classement avec un total de 34 points et une avance de 8 points sur la zone rouge. Une situation confortable mais insuffisante à 8 journées de la fin du championnat. Depuis la reprise du championnat, l'équipe du président et ancien attaquant du Real Madrid Ronaldo Nazario a battu Leganes dans un match important, fait matchs nuls contre Vigo et Getafe et elle a perdu sur la pelouse de l'Atlético Madrid dans les derniers instants du match. Seville veut creuser l'écart avec la 5place et vu les individualités présentes dans l'équipe, cela devrait pouvoir se face à Valladoli.