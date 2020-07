Pronostic Séville Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Séville face à Valence pour finir en beauté sa saison

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Quatrième avec 67 points au classement, Séville a réussi son objectif de la saison en championnat, à savoir se qualifier pour les prochaine Ligues des Champions. Avec 10 points d'avance sur Villarreal, à 1 journée de la fin, la messe est dite pour les Andalous. Il faut bien avouer que cette qualification est méritée. Séville est appliqué depuis la reprise et a récolté 20 points sur 30 possibles avec aucune défaite au compteur. En déplacement à la Sociedad en milieu de semaine, Séville a signé un bon match nul (0-0).

En face, Valence est totalement méconnaissable cette année. Et d'autant plus en cette deuxième partie de saison où le club valencian parait dépourvu de toute motivation. Huitième du classement avec 53 points en 37 journées, les partenaires de Rodrigo devront impérativement prendre ce match pour disputer l'Europe, eux qui ont perdu 4 fois depuis la reprise (Eibar, Villareal, Bilbao et Leganes) et qui reste sur une victoire très timide contre l'Espagnol la lanterne rouge (0-1). Ultra-solide à l'inverse de Valence, Séville pourrait remporter ce dernier match pour tenter d'accrocher une place sur le podium de la Liga.