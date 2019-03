Pronostic Séville Valence : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Des buts de chaque côté entre Séville et Valence !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Séville - Valence :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le FC Séville affronte Valence dans le cadre de la 29journée de Liga dans un match très important dans la course aux places européennes (le FC Séville possède 3 points d’avance sur la formation de Valence). Les Andalous ont connu une période difficile en championnat mais se sont bien repris et restent sur deux victoires. Comme souvent, l’attaquant français Ben Yedder s’est mis en valeur et a été décisif. L’ancien toulousain a marqué lors des 5 dernières rencontres des Sévillans. A domicile, Séville se montre solide et n’a perdu qu’à deux reprises cette saison face à Getafe et contre le leader barcelonais.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Valence est sur une excellente dynamique de 15 matchs sans défaite. Après un début de saison calamiteux, les Valencians ont effectué un rapprochement au classement général. Contrairement à Séville, Valence est toujours qualifié en Europa League. 8 des 10 derniers déplacements de la bande à Marcelino se sont terminés avec des buts pour chaque équipe. Entre une équipe de Séville qui a marqué sur chacun de ses 8 derniers matchs, et Valence qui a scoré sur 7 de ses 8 dernières rencontres,, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Valence encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !