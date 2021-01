Pronostic Séville Valence : Analyse, cotes et prono du match de Coupe du Roi

Séville domine Valence

L'affiche des huitièmes de finale de la Coupe du Roi oppose le FC Séville à Valence. Le club andalou sort d'une excellente saison, terminée en 4e position et avec le gain de l'Europa League. Sur leur lancée, les Sévillans confirment cette saison avec une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions (qu'ils joueront face au Borussia Dortmund), et de nouveau la 4e place de Liga. En Copa del Rey, les hommes de Lopetegui ont successivement dominé Linares (2-0) et Leganes (0-1). Le FC Séville est dans une excellente dynamique avec une seule défaite lors des 12 derniers matchs disputés, face au leader l'Atlético Madrid. Le club andalou s'est repris en s'imposant face à Alaves (1-2) et contre Cadix (0-3). Le marocain Youssef En-Nesiry est en pleine forme et a inscrit un triplé contre Cadix ce week-end, atteignant déjà sa 12réalisation de la saison. De son côté, Valence vit une saison particulièrement difficile. Le club Ché lutte pour son maintien et ne compte que deux points d'avance sur la première formation relégable, Alaves. Ce week-end, les Valencians se sont inclinés sur le terrain du Wanda Metropolitano face à l'Atletico Madrid (3-1). Lors des 11 dernières journées disputées, Valence a remporté un seul match face à une formation de Valladolid qui lutte pour son maintien (0-1). Pour atteindre les huitièmes de finale de la Copa del Rey, le club Ché s'est défait de Terrassa, d'Yeclano et d'Alcorcon, soit aucune équipe de Liga. A domicile, le FC Séville, qui est en pleine confiance et performant en Coupe, devrait s'imposer et se qualifier pour le prochain tour.