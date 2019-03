Pronostic Séville Slavia Prague : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Séville fait la différence dès l’aller face au Slavia Prague

Club le plus titré en Europa League, le FC Séville veut rajouter une nouvelle C3 à son palmarès. Sur le papier, les Andalous ont bénéficié d’un tirage clément avec le Slavia Prague. Au tour précédent, le FC Séville s’est défait de la Lazio (3-0 en cumulé, victoires à l'aller et au retour) et a confirmé ses bonnes dispositions sur la scène européenne. De plus, la formation andalouse dispose du second meilleur buteur de la compétition avec le Français Ben Yedder, auteur de 6 réalisations. En Liga, le FC Séville reste sur trois défaites : deux en déplacement et une à domicile face au leader barcelonais. Mais lors de son parcours européen cette saison, le FC Séville s’est toujours facilement imposé à domicile et va tenter de prendre une avance conséquente avant le retour en République Tchèque.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Slavia Prague a réussi une très belle prestation lors du huitième retour d’Europa League en s’imposant face à Genk (4-1). Auteurs d’un nul sans but à domicile, les Praguois, menés au score par les Belges, ont ensuite déroulé pour décrocher un précieux succès. Lors de la phase de groupe, le Slavia s’était classé 2derrière le Zenit d'un groupe assez peu relevé qui comptait également les Girondins de Bordeaux et Copenhague. Pour ce huitième aller, nous voyons une solide équipe sévillane à domicile faire la différence avant le retour à Prague.- Vous avez le droit à un 1er pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez votre premier pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un 1er pari remboursé de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Slavia Prague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !