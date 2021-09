Pronostic Séville Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Le FC Séville débute bien face à Salzbourg

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Séville - Salzbourg:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En terminant 4la saison dernière derrière le trio composé par l’Atlético, le Real Madrid et le FC Barcelone, le FC Séville a de nouveau décroché son ticket pour la Ligue des Champions. L’an passé, la formation andalouse était parvenue à se hisser en huitième de finale de cette C1, où elle s’était inclinée face au Borussia Dortmund, dans une double confrontation serrée. Lors du mercato estival, le FC Séville a réussi à conserver son international français Jules Koundé, fortement désiré par Chelsea. Si Luuk De Jong, Escudero et Vazquez ont quitté le club, les Sévillans ont attiré les Delaney, Montiel, Rafa Mir ou Erik Lamela. Depuis le début de saison, le FC Séville a disputé trois rencontres en Liga. Victorieux de ses 2 premiers matchs face au Rayo Vallecano (3-0) et contre Getafe (0-1), les hommes de Lopetegui ont en revanche été tenus en échec par Elche (1-1). Le week-end dernier, le FC Séville a vu son match contre le FC Barcelone être reporté pour permettre aux deux équipes de pouvoir compter sur leurs joueurs internationaux sud-américains.chez⇒ ⇒⇐ ⇐Depuis quasiment sa reprise par Red Bull, le RB Salzbourg s’est installé comme l’équipe phare du championnat autrichien. Champion une nouvelle fois, Slazbourg a vu comme souvent plusieurs joueurs quitter le navire pour rejoindre d’autres formations plus huppées, à l’image de Daka parti à Leicester, alors que le talentueux Szolosbai avait déjà pris les devants dès la mi-saison en rejoignant Leipzig. Pour participer à cette phase finale de la Ligue des Champions, Salzbourg a participé aux barrages où il a dominé Brondby (4-2 en cumulé). Au niveau national, l’équipe autrichienne réalise un parcours sans-faute avec 7 victoires en autant de journées. Salzbourg possède déjà 10 points d’avance sur son premier poursuivant. Dans cette équipe, on retrouve l’une des sensations du moment, le jeune Karim Adeyemi qui a marqué pour sa première sélection avec la Mannschaft. A domicile, le FC Séville, davantage habitué à briller en Europe, devrait être en mesure de s’imposer face à Salzbourg. Auteur de 2 buts en 3 matchs, En-Nesyri pourrait continuer son début de moisson.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Séville Salzbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !