Pronostic Séville Roma : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

L'affiche des huitièmes de finale en Europa League mettra aux prises le FC Séville à l'AS Rome si les Romains décident de se déplacer en Andalousie malgré le coronavirus. Les Andalous ont remporté cette compétition à plusieurs reprises tandis que la Roma a récemment été demi-finaliste de Ligue des champions. Les Sévillans se sont baladés dans leur groupe de qualification devant l'APOEL Nicosie, Dudelange et Qarabag. Les Andalous ont en revanche souffert lors du tour précédent face à Cluj. Les hommes de Lopetegui sont même passés tout proches de la correctionnelle face aux Roumains. En Liga, les partenaires de Koundé occupent la troisième place derrière les 2 gros du Real et du Barça. Ce week-end, le FC Séville est allé chercher un bon nul à Madrid face aux Colchoneros dans une rencontre à buts (2-2). L'ancien Marseillais Lucas Ocampos en a profité pour inscrire son 10e but en championnat. De son côté, l'AS Roma a terminé à la deuxième place de son groupe derrière Istanbul BB, mais devant Gladbach'. En seizième de finale, la Louve s'est difficilement qualifiée face à la Gantoise (2-1). En Serie A, la Roma est cinquième mais possède 3 points de retard sur l'Atalanta qui compte un match de retard. Dans une Serie A marquée par le coronavirus, la Louve n'a plus joué depuis son déplacement victorieux à Cagliari (3-4), une autre rencontre avec beaucoup de buts. Si les Romains acceptent finalement de se déplacer à Séville, nous voyons également des buts de chaque côté entre ces deux formations tournées vers l'avant.