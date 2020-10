Pronostic Séville Rennes : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions

Un Séville – Rennes déjà primordial

Le FC Séville a fini dans le Top 4 de la dernière Liga et s’est qualifié ainsi pour la phase de groupe de Ligue des Champions. Outre leur bon parcours en championnat, les Andalous se sont mis en évidence sur la scène européenne dans leur compétition préférée, l’Europa League. Les hommes de Lopetegui ont décroché une nouvelle couronne en C3 en s’imposant au terme d’un match spectaculaire face à l’Inter. Pour leur entrée en lice en Ligue des Champions, les Sévillans sont allés prendre un point à Stamford Bridge face à Chelsea (0-0) dans une rencontre qu’ils ont dominée. A domicile et avec son expérience européenne, Séville est logiquement favori de ce match.chezen misant sur le 1N2 de ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, le Stade Rennais découvre la Ligue des Champions et a connu une première mitigée à domicile face à Krasnodar (1-1). Dominateurs, les Bretons sont tombés sur l’excellent portier russe, Safanov. En Ligue 1, à l’image du FC Séville, la bande à Stephan connaît un contrecoup lors des dernières semaines avec 2 nuls de rang et une défaite à domicile le week-end dernier face à Angers. Pour cette rencontre, le technicien rennais avait reposé quelques éléments comme Guirassy, Terrier, Bourigeaud ou Dalbert, qui devraient réintégrer le XI titulaire en Andalousie. Le club breton a effectué un recrutement important lors du mercato et possède une formation compétitive capable d’aller chercher un résultat à Séville, comme il l’avait fait contre le Betis lors de la saison 2018 -2019. D'autant qu'en Liga, les Andalous restent sur trois matchs sans victoire et viennent de s’incliner à domicile face à Eibar.- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du FC Séville et gagnez- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).- Choisissez l'offre "Cote doublée"- Misez par exemple votre 1pari de 50€ la victoire du Stade Rennais et gagnez- Si vous préférez profiter d'un 1er premier pari remboursé en CASH, choisissez l'offre "Premier pari remboursé" (si ce 1er pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés intégralement et vous pouvez les retirer directement sur votre compte bancaire).avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Séville Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !