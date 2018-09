Pronostic Séville Real Madrid : Analyse, prono et cotes du match de Liga

Si vous faites partie des nombreux lecteurs de SOFOOT ayant profité ces derniers jours des 10€ sans dépôt offerts par Winamax, vous pouvez vous aussi profiter de ce premier pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax en faisant votre 1er dépôt !

Séville peut accrocher le Real Madrid

La Liga nous offre une belle affiche ce mercredi soir entre le FC Séville et le Real de Madrid. Les Andalous, 7au classement, viennent de réaliser une très belle semaine avec 2 victoires et une qualité de jeu retrouvée. Les Sévillans se sont imposés 5-1 contre le Standard de Liège jeudi en Europa League, et 6-2 ce week-end en championnat sur la pelouse de Getafe. Lors de ses deux matchs, un homme s'est particulièrement, le Français Wissam Ben Yedder avec 5 buts. Après deux défaites consécutives face au Betis et Getafe, l'entraîneur Pablo Machin a modifié son système de jeu et évolue désormais avec deux pointes : André Silva et Ben Yedder. Ce nouveau dispositif porte ses fruits.Les Andalous défient ce mercredi le Real de Madrid. Les partenaires de Sergio Ramos restent sur deux matchs de Liga peu aboutis, avec un nul en déplacement à Bilbao (1-1) et une courte victoire à domicile contre l'Espanyol (1-0). Preuve de leur problème à l'extérieur, les hommes de Lopetegui s'étaient imposés à Girone lors de leurs premier déplacement de la saison mais ils avaient été menés au score pendant quasiment une mi-temps. Par ailleurs en tout début de saison, les Merengue s'étaient inclinés en Estonie contre l'Atlético en Supercoupe d'Europe. De plus, le Real ne s'est imposé qu'une fois à Séville lors des 7 derniers face-à-face à Ramon Sanchez Pizjuan. Entre un Real en délicatesse hors de ses bases et un FC Séville en grande forme, nous voyons les Andalous capables d'accrocher au moins un nul dans son stade.