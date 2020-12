Pronostic Séville Real Madrid : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real Madrid en danger à Séville !

L'affiche de la journée en Liga oppose le FC Séville au Real Madrid. Vainqueur de la Ligue Europa, le club andalou a également terminé dans le top 4 du championnat et s'est donc qualifié pour la Ligue des Champions. Les hommes de Lopetegui, passé brièvement au Real, sont déjà assurés de participer aux huitièmes de finale suite à leur excellent début. Sur le plan national, les Andalous ont comme beaucoup d'équipes présentes lors du Final 8 de Coupes d'Europe souffert en Liga, notamment de la 5à la 8journée au cours desquelles les Sévillans n'ont pas remporté la moindre rencontre. Depuis, le FC Séville s'est repris avec 3 succès consécutifs face à Osasuna (1-0), le Celta Vigo (4-2) et Huesca (0-1). Lors de ces rencontres, le club andalou a souvent fait la différence dans les derniers instants des matchs. A domicile, Séville a historiquement souvent posé des problèmes au Real et espère obtenir au moins un point lors de la venue des champions en titre. Les Andalous sortent d'une prestation décevante face à Chelsea (0-4) mais avec une équipe remaniée alignée. Le Real Madrid a remporté la Liga la saison dernière en finissant la saison en boulet de canon. Les Merengues connaissent un départ poussif pour ce nouvel exercice avec une décevante 4place, à 7 points de la Real Sociedad. Depuis le départ de la saison, le Real a déjà concédé 3 défaites face à Valence et plus surprenant face à Cadix et Alaves à domicile. Zinedine Zidane est sous pression comme il l'avait été l'an passé, avant de retourner complétement la situation. ZZ fait face à des absences importantes puisque Ramos, Valverde, Hazard, Carvajal ou Jovic sont tous blessés ou malades. En pleine crise, le Real est au plus mal en Ligue des Champions avec une nouvelle défaite face au Shakhtar. La Maison Blanche tangue et s'attend à recevoir les assauts des Sévillans. Pour ce choc, une équipe sévillane en forme en Liga devrait être capable d'accrocher au moins un point à domicile face au Real Madrid.